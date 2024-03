Com as conhecidas dificuldades em conseguir agendar uma consulta no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria os utentes têm de puxar pela criatividade.

Com as conhecidas dificuldades em conseguir agendar uma consulta no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria os utentes têm de puxar pela criatividade. Devido às longas fila de espera que se formam à porta da unidade de saúde os utentes arranjaram um novo sistema de distribuição de senhas, numeradas à mão. Como a espera é longa e para as senhas não voarem colocaram pedras por cima do papel. Já que os problemas no acesso à saúde se mantêm nada melhor do que encontrar soluções porque senhas leva-as o vento....