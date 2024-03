Ténis todo-o-terreno

Na cerimónia de assinatura de um contrato de apoio desportivo entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a Federação Portuguesa de Atletismo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, deu nas vistas a aparecer com uns brilhantes ténis brancos,

Na cerimónia de assinatura de um contrato de apoio desportivo entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a Federação Portuguesa de Atletismo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, deu nas vistas a aparecer com uns brilhantes ténis brancos a contrastar com o seu fato completo, o que gerou alguns sorrisos iniciais. Com as sapatilhas já preparadas, estará o autarca a realizar treino secreto e especializado com o atleta olímpico João Coelho para ganhar a próxima corrida eleitoral?.