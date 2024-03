Canção de engate

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, foi a última vítima do pintor e músico Marco António, dos Lucky Duckies, que na última gala das Personalidades do Ano de O MIRANTE apanhou o autarca nos corredores do Convento de São Francisco, em Santarém, e ofereceu--lhe um dos seus retratos como, de resto, já fez a outras figuras da região e do país. Eis uma lição para todos os empreendedores: quem não sabe vender fecha a loja!.