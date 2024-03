Economia pelas horas da morte

Em Abril de 2022 o município de Vila Franca de Xira aprovou - com os votos contra da CDU - a criação de um novo Conselho para o Desenvolvimento Económico, uma estrutura agregadora de empresários com o objectivo de impulsionar e potenciar os vários sectores da economia. Para o liderar foi buscar um rosto mediático, o consultor Luís Ferreira Lopes. Passados dois anos não há grandes feitos que se vejam - ou que se façam saber - decorrentes do trabalho deste conselho. Nem uma sessãozinha com empresários aberta aos jornalistas. Alguns autarcas bem avisaram na altura da sua criação que este conselho corria o risco de vir a ser um nado-morto. Até ver, parece mesmo ligado às máquinas....