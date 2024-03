Guarda-Rios em vias de extinção

O líder do PCP, Paulo Raimundo, andou em campanha eleitoral por Almeirim.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O líder do PCP, Paulo Raimundo, andou em campanha eleitoral por Almeirim e, a propósito do estado degradante em que se encontra a chamada vala de Alpiarça, infestada de jacintos, apontou em jeito metafórico que os eleitos pela CDU são os “guarda-rios” necessários no Parlamento para salvaguardar políticas ambientais. Uma imagem que se ajusta a uma realidade que se tem vindo a desenhar: tal como os guarda-rios desapareceram e deixaram de zelar pelos nossos cursos de água, também o PCP e a CDU se arriscam a desaparecer um dia destes da Assembleia da República para grande infelicidade de Raimundo e seus camaradas.