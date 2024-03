Eu tenho dois amores...

Helena Sacadura Cabral esteve em Abrantes, onde apresentou o seu último livro e aproveitou para contar muitas histórias da sua longa vida. Helena Sacadura Cabral é mãe dos políticos Paulo Portas e Miguel Portas, que morreu em 2012. Paulo Portas já foi presidente do CDS-PP enquanto o irmão foi dirigente do Bloco de Esquerda. A escritora confessou que chegou a ter dois telemóveis para acompanhar as campanhas políticas de cada filho - um de direita e outro de esquerda - e admite que a operação a que foi sujeita ao coração se deveu muito à política, da qual, apesar de gostar, não é adepta fervorosa. Realmente não devia ser fácil, na hora do voto, a Helena Sacadura Cabral ter de escolher entre dois amores que em nada eram iguais….