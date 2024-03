Quem é vivo sempre aparece

O antigo empresário de Abrantes, Jorge Ferreira Dias, regressou à reunião do executivo da Câmara de Abrantes para avisar que já cumpriu pena e que a sua luta vai continuar. Desta vez não se fez acompanhar de nenhum cajado nem resolveu levar burros para a porta dos Paços do Concelho, mas certamente há-de ter mexido com os nervos dos que lideram aquele município e já sabem de cor as queixas do ex-construtor civil. O Cavaleiro Andante ficou a pensar se Jorge Ferreira Dias terá vindo mais calmo depois do cumprimento da pena ou se apenas estará a aquecer os motores para uma nova peripécia....