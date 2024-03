E (quase) tudo o vento levou

A pacatez da aldeia de Arneiro das Milhariças, no concelho de Santarém, sofreu um forte abalo na tarde de sábado, 9 de Março, causado pelo vendaval que danificou diversas habitações. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera classificou o fenómeno como um “pequeno tornado”, que no dia seguinte se havia de repetir, em sentido figurado, com o ciclone André Ventura/Chega a varrer todo o país....