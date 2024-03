Entendam-se, porra!

A Unidade de Saúde Familiar de Vialonga entrou em choque com a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo por causa da contratação de uma médica. As duas entidades têm travado uma guerra pública à base do ditado popular “quem diz é quem é”, com comunicados atirados de um lado para o outro onde, até agora, as vítimas têm sido os utentes. Quão bonito seria o Mundo se ao menos todas as guerras se travassem desta maneira, com muita tinta e papel em vez de balas e bombas….