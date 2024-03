Vamos lá despachar isto!

Na última semana o município de Vila Franca de Xira realizou uma das suas tradicionais conferências de imprensa - estranhamente abertas a toda a comunidade, pelo que mais valia passar a chamar-se “conferências públicas” - para apresentar o programa do evento “Do Campo à Praça”, onde todos os protagonistas das iniciativas foram convidados para as apresentar. Como a hora já ia avançada, valeu o presidente da Junta de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, que é um homem mais de acção do que de discursos, para dizer rapidamente que a junta está entusiasmada para ajudar no evento e convidou toda a gente a aparecer e visitar a cidade numa intervenção que durou pouco mais de um minuto. Já lá diz o povo que tempo é dinheiro e este autarca, pelos vistos, gosta de poupar....