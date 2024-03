O activista tranquilo

O presidente da Câmara do Cartaxo, o social-democrata João Heitor, deixou no ar, durante a última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo, que não põe de lado a hipótese de cortar a linha ferroviária do Norte para alertar o novo Governo para a prioridade que é construir o viaduto de Santana, prometido há mais de uma década. João Heitor disse que, se fosse preciso, iria convocar a população para com tractores impedir a circulação de comboios na principal linha ferroviária do país, o que evidencia uma desconhecida faceta de activista do aparentemente sereno e discreto autarca.