Que bela obra-prima...

Vários moradores do Casal do Pocinho, no Forte da Casa, estão desgostosos com o estado de abandono da urbanização e uma das grandes queixas é, por exemplo, o emaranhado de cabos de comunicações a cruzar passeios e telhados e amontoados precariamente em postes minúsculos. O Cavaleiro Andante saúda os técnicos das empresas de telecomunicações que ao longo dos anos foram fazendo este trabalho meticuloso de conseguir meter o Rossio na Rua da Betesga e, pelos vistos, ainda conseguirem no meio desta grande confusão de fios perceber qual é qual e de quem é quem. Está aqui feito e à vista, verdadeiramente, um trabalho de artista para o mundo contemplar!.