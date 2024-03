Desde o início do ano a ANACOM, autoridade nacional que supervisiona as operadoras de telecomunicações, já recebeu mais de 50 queixas de moradores de Vialonga.

Desde o início do ano a ANACOM, autoridade nacional que supervisiona as operadoras de telecomunicações, já recebeu mais de 50 queixas de moradores de Vialonga por causa da falta de sinal que persiste ano após ano sem solução. Se num primeiro momento ninguém ouvia as queixas dos moradores por falta de sinal telefónico, ao menos agora não há desculpas para a carta não ser entregue e as responsabilidades serem apuradas. Ou é preciso que os residentes comecem a usar sinais de fumo e tambores para que os oiçam de uma vez por todas?.