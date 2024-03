No sábado, 16 de Março, realizou-se o Encontro de Poetas do concelho de Vila Franca de Xira, no Palácio da Quinta Municipal da Piedade.

No sábado, 16 de Março, realizou-se o Encontro de Poetas do concelho de Vila Franca de Xira, no Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Uma hora depois o Grémio Dramático Povoense, na mesma cidade, foi palco do debate sobre o poder local, que marcou o arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, organizado pela comissão da assembleia de freguesia. Com a falta de público que as iniciativas culturais por vezes têm, sendo quase sempre os mesmos a participar, não parece lógico ter duas iniciativas na mesma cidade com pouco tempo de intervalo entre elas. É uma questão de agenda….