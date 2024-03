Venha de lá esse mergulho!

Depois do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), ter dito que o rio Nabão não é um rio poluído, apenas tem episódios de poluição, o eleito do PSD na assembleia municipal João Tenreiro (de pé na foto) quis testar a coragem do presidente e desafiou-o a dar um mergulho no Nabão para demonstrar que não é um rio poluído. O Cavaleiro Andante aguarda a marcação do dia e da hora, para ir fazer a reportagem, porque não acredita que Hugo Cristóvão seja homem de fugir com o rabo à seringa quando se trata de defender as suas convicções. Venha de lá então esse mergulho, de preferência quando os dias estiverem mais amenos para ninguém se constipar....