Cinema chegou a Almeirim e já está a preparar um filme sobre este feito histórico

O presidente da Câmara de Almeirim anunciou como um grande feito o início da exibição de cinema no cine-teatro. Uma medida de grande importância que vem colocar a cidade ao nível das aldeias alentejanas que há umas dezenas de anos rejubilavam quando aparecia um cinema itinerante que exibia um filme naquele dia e partia para outra terra. Uma vez por mês a população tem direito a três filmezinhos às sextas-feiras e sábados à noite e ao sábado à tarde para as crianças. Um dos primeiros filmes no regresso do cinema nos dias 5 e 6 de Abril é: “Soares é fixe”, o que é uma boa escolha para uma terra que se tem esforçado pela evangelização socialista. De uma coisa não podem acusar a câmara, é de falta de imaginação porque não seria qualquer um que se lembrava que era preciso arranjar uma formulazinha para justificar os 150 mil euros que se foram buscar ao PRR para colocar sistemas de som e imagem digital.