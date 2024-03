Conservadorismo higiénico do CDS de VFX

Num país como o nosso, onde um estudo recente revela que duas em cada dez raparigas conhecem alguém que já faltou às aulas por não conseguir comprar produtos menstruais, a Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou - e muito bem - uma recomendação para a distribuição gratuita de pensos higiénicos nas escolas. Mas o que chamou a atenção do Cavaleiro Andante foi a justificação dada pelo CDS-PP para o voto contra: não ser correcto obrigar as raparigas a usar pensos ou tampões. Que o CDS é conservador já todos sabemos, mas com esta posição quererá o quê? Que as meninas e mulheres voltem a usar trapos velhos para conter o fluxo menstrual? Haja paciência....