Diversificação do crime

Na operação da Polícia Marítima em Vila Franca de Xira, Benavente, Salvaterra de Magos e Cascais de combate à pesca do meixão (enguias bebés) ficou a perceber-se que os criminosos estão a seguir as indicações dos economistas sobre a diversificação dos negócios. Na acção que resultou no desmantelamento de uma grande rede criminosa, além das redes com mais de meio milhão de euros de meixão, a polícia apreendeu armas, carros e apetrechos de pesca e também cocaína e canábis. E ainda dizem que não há criminosos com olho para o negócio... .