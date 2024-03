O buraco VI

A população da Chamusca demorou muitos anos para conquistar uma piscina municipal. Sérgio Carrinho nunca foi ao banho a uma piscina e por isso deixou para o fim, depois do alcatrão e companhia, as obras de uma piscina municipal para os jovens no Verão não morrerem no Tejo e os velhos poderem fazer terapias na água. Já lá vão muitos anos e acho que já ninguém se lembra que a Chamusca não tinha piscinas municipais. Até que Paulo Queimado e a sua madame Cláudia Moreira ganharam a Câmara Municipal da Chamusca com o símbolo do PS e resolveram cerrar o punho ao luxo de os chamusquenses terem direito a molhar o rabinho numa piscina. Este buraco tem mais de quatro anos, já por aqui se fizeram rezas, bruxedos, dizem até que o presidente da câmara já lá dormiu numa noite de lobisomens. A verdade é que o dinheirinho público está nas mãos de gente incompetente para gerir o município e não há sociedade civil informada disso, tanto que pelo Carnaval não houve ninguém que fosse à porta do município despejar um balde de cagalhões, como era tradição nos tempos em que os políticos governavam sem terem que dar contas do seu governo.