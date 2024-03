A passo de caracol

A demora na apresentação de soluções tem sido uma constante no Entroncamento, principalmente no que toca à segurança.

A demora na apresentação de soluções tem sido uma constante no Entroncamento, principalmente no que toca à segurança. O tema tem sido recorrente em várias sessões camarárias e o último episódio deve-se a um carro abandonado, perto de uma superfície comercial e de vários edifícios, que serve para consumo de substâncias mais ou menos lícitas em horas nocturnas. Dentro da viatura existem várias beatas, maços de tabaco e latas de refrigerantes que atestam essas práticas. A vice-presidente da câmara Ilda Joaquim, questionada pela oposição quanto ao problema, não se mostrou muito preocupada dizendo que é um processo demorado e que leva o seu tempo. Pelos vistos, a Câmara do Entroncamento não se move a gasolina nem sequer a gasóleo ou electricidade preferindo o mais ecológico passo de caracol....