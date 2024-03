Pior a emenda que o soneto...

Poucas semanas depois de a Infraestruturas de Portugal (IP) ter colocado pilaretes no meio da Estrada Nacional 10, em Alhandra.

Poucas semanas depois de a Infraestruturas de Portugal (IP) ter colocado pilaretes no meio da Estrada Nacional 10, em Alhandra, o assunto continua a gerar discussão e agora até a Protecção Civil veio avisar que a solução compromete a segurança. A barracada foi tão grande que a IP optou por se manter em silêncio e ignorar as questões colocadas por O MIRANTE. Enquanto a empresa pública se ia fazendo de morta o Cavaleiro Andante passou várias vezes no local e constatou que, nas horas de ponta, o espaço se transformou numa bandalheira surreal. É certo que entre nada fazer e fazer mal mais vale fazer, mas às vezes o ideal é mesmo pensar primeiro para depois não dar asneira....