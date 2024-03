Recadinho socialista

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, saudou o vereador do Chega, Barreira Soares, pela sua eleição para deputado na Assembleia da República.

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, saudou o vereador do Chega, Barreira Soares, pela sua eleição para deputado na Assembleia da República. Mas, no seu estilo, aproveitou para dar uma tacada ao rival político dizendo-lhe esperar que Barreira Soares aproveite o momento para “aprender, estudar os dossiês” e que se venha a destacar “pelo seu comportamento junto dos restantes correligionários da sua bancada”, lembrando que sendo eleito na Câmara de VFX também ali será julgado por isso. Na resposta, Barreira Soares sorriu, agradeceu e rematou lembrando ao líder do concelho que talvez agora possa dar ao Chega um gabinete condigno, maior que uma dispensa para arrumar vassouras. Se o ambiente já anda assim quentinho a um ano das autárquicas o Cavaleiro Andante já está a salivar de antecipação pelas cenas dos próximos capítulos.