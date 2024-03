Jorge Faria tem mais ano e meio de mandato como presidente da Câmara do Entroncamento e ouve-se pelo concelho que o autarca se tem afastado cada vez mais das responsabilidades políticas.

Uma aprendiz à altura do mestre

Jorge Faria tem mais ano e meio de mandato como presidente da Câmara do Entroncamento e ouve-se pelo concelho que o autarca se tem afastado cada vez mais das responsabilidades políticas deixando Ilda Joaquim, vice-presidente socialista, no seu lugar. Ilda Joaquim substituiu Jorge Faria na última reunião camarária e, qual boa aprendiz, levou consigo tudo o que Jorge Faria já mostrou ter enquanto político: agressividade, arrogância e prepotência. A socialista não poupou nas palavras a responder à oposição acusando várias vezes o vereador do PSD, Rui Madeira, de “se fazer de esquecido para ter tempo de antena” e de “utilizar a desinformação para dar voz às pessoas menos formadas”. Num dos momentos da sessão negou mesmo o direito de resposta ao social-democrata e pediu para que o seu microfone fosse desligado pelos técnicos responsáveis. Uma sucessora à altura....