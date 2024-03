Chef empreendedor

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O chef Luís Machado esteve na Escola Profissional de Salvaterra de Magos a contar segredos da cozinha e não só. Num showcooking para os alunos falou do sucesso do livro “Jantamos cá em casa” cujos dois mil exemplares foram todos vendidos. Depois de uma intervenção do público sobre não ter precisado de comprar os próprios livros, como terá feito o ex-primeiro ministro José Sócrates, Luís Machado revelou o seu olho para o negócio: comprou os livros à editora a preço de custo e vende-os autografados “com desconto” face às livrarias. Uma receita de sucesso, está visto!.