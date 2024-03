O Dia Mundial da Árvore, a 21 de Março, foi assinalado em Santarém com a plantação de mais nove árvores em diferentes espaços da cidade. Uma operação que contou com a participação do presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, e do vereador Nuno Russo, que puseram mãos à obra e, durante alguns minuto, trocaram a esferográfica e o teclado pelo cabo da enxada. Aqui fica a foto em jeito de certificado, para depois não virem dizer que os políticos são todos iguais....