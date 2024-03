O estranho mundo em que vivemos...

Dizem as más línguas que o mundo está virado do avesso e que se vive hoje um período de retrocesso civilizacional.

Dizem as más línguas que o mundo está virado do avesso e que se vive hoje um período de retrocesso civilizacional. O Cavaleiro Andante luta todos os dias para não acreditar nisso mas de vez em quando lá aparecem novos factos para dar força à tese. Como esta foto, divulgada pela União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, retratando uma iniciativa pública em que crianças das escolas estiveram na fábrica da Cimpor a plantar árvores. Como há pais que gostam de ter os filhos numa redoma e armam todo o tipo de problemas quando a foto dos meninos aparece na comunicação social os adultos na sala lembraram-se que o melhor era tirar uma foto de grupo com todas as crianças de costas. Estranho mundo este, onde no futuro as crianças se vão lembrar uns dos outros não pela face, mas pelas costas de cada um....