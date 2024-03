O poder tem mais encanto na hora despedida

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, fez várias visitas na quinta-feira, 21 de Março, entre as quais a visita às obras do novo posto da GNR de Alpiarça.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, fez várias visitas na quinta-feira, 21 de Março, entre as quais a visita às obras do novo posto da GNR de Alpiarça e as obras da esquadra da PSP no Entroncamento. O Cavaleiro Andante apurou que esta foi considerada uma visita informal e por isso (alguns) órgãos de comunicação social não foram avisados. O Cavaleiro Andante estranhou a visita no dia em que o Presidente da República já tinha empossado o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e José Luís Carneiro é um ministro em fim de ciclo desde o ano passado depois de António Costa ter apresentado a sua demissão. Será que o agora ex-ministro já anda a treinar para fiscal de obras?.