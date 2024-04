Mas quem será…

O presidente da Câmara do Sardoal não só é um político próximo da igreja como tem dotes de adivinhação, sabendo já quem o vai substituir nas próximas eleições. Miguel Borges desvendou o mistério sob a protecção divina, quando começava a visita às capelas, que marca o início da Semana Santa no concelho. O autarca tem a certeza que o próximo presidente do Sardoal é Pedro Rosa, o seu actual chefe de gabinete. Com tanta certeza, certamente Miguel Borges já tem a garantia de protecção de Deus e já consultou as videntes do concelho que o confirmaram.