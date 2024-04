Tiago Carrão faz política e racha lenha

Tomar tem um novo presidente de câmara, Hugo Cristóvão, que não é de desprezar em termos futuros e, a menos de dois anos de eleições, também por conhecer os cantos à casa, mas Anabela Freitas deixou trabalho feito e a cidade num mimo com uma economia em crescendo, nomeadamente ao nível do turismo, sendo um exemplo para as principais cidades da região. O PSD perdeu a câmara para Anabela Freitas já lá vai uma eternidade e dificilmente a ganhará nos próximos tempos se a oposição não tiver inteligência e génio para trabalhar como fez o PS e os seus dirigentes quando estavam na oposição. Carlos Carrão começa a ser lembrado de outros tempos, embora tenha sido o candidato laranja que perdeu a câmara para o PS. As razões são conhecidas: o seu filho Tiago Carrão é o líder da oposição aos socialistas. As razões para se falar dele são claras. Se Tiago Carrão, com a sua combatividade e força política, tivesse a humildade e a simpatia do seu pai seria o político perfeito para voltar a haver alternância política em Tomar. Infelizmente ninguém pode ter tudo a não ser que a humildade e o bom senso ainda se comece a vender na farmácia e Tiago Carrão saiba disso e queira comprar porque ainda há pessoas que acham que fazer política é rachar lenha.