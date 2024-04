Enjoo de amêijoa!

Nas últimas semanas as forças de segurança têm andado num despique para ver quem é que apanha mais ameijoas.

Nas últimas semanas as forças de segurança têm andado num despique para ver quem é que apanha mais ameijoas. É a Polícia Marítima, a PSP e a GNR todos à caça dos bivalves pescados ilegalmente e a disputarem quem é que tem os melhores e mais grandiosos comunicados a mostrar trabalho. Com este frenesim as várias forças fiscalizadoras só podem estar a concorrer para um prémio ou então estão a fazer testes à resistência da falta de interacção e organização.