Já há o voto antecipado e agora a Câmara de Tomar está a ensaiar a inauguração antecipada tendo o primeiro teste decorrido em Cem Soldos com a inauguração da requalificação do Largo do Rossio, que não foi terminada propositadamente para se perceber as reacções da cerimónia que decorreu no dia 24 de Março. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, já veio dizer que apesar de a obra estar aparentemente terminada, faltam apenas alguns “detalhes técnicos e formais” que vão estender os trabalhos até final de Abril, sossegando os populares que provavelmente vão assistir à inauguração oficial final.