Presidente a tractorista, já!

A Câmara de Coruche não consegue arranjar pessoal para trabalhar em algumas áreas como tractoristas. As coisas estão tão negras que o presidente do município, Francisco Oliveira, virou-se para o vereador dos Projectos, Obras e Equipamentos, Pedro Ferreira, e disse que o melhor era irem os dois tirar a carta de tractores e de pesados para trabalharem para a câmara. Uma vez que Francisco Oliveira vai deixar as funções presidenciais nas próximas eleições conduzir tractores pode bem ser um bom futuro apesar de ser mais difícil do que ganhar eleições.