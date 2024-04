Comunicar à antiga portuguesa

As novas gerações (e não só) estão cada vez mais dependentes das novas tecnologias para comunicar e absorver informação e conhecimento, mas nem tudo está perdido. Para os mais puristas ou saudosistas aqui fica a prova de que ainda há quem use meios mais tradicionais para passar a mensagem. No caso, foi no alcatrão de um arruamento do bairro do Sacapeito, em Santarém. A resposta deve ter seguido por WhatsApp....