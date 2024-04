No tradicional tributo a Salgueiro Maia na data do seu falecimento o Cavaleiro Andante notou que Ricardo Gonçalves, deu a sua vez ao vice-presidente, João Leite, que assumiu a palavra.

No tradicional tributo a Salgueiro Maia na data do seu falecimento, a 3 de Abril, o Cavaleiro Andante notou que, na altura dos discursos, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deu a sua vez ao vice-presidente, João Leite, que assumiu a palavra. Esta já não é a primeira vez que João Leite assumiu o protagonismo. Recorrendo a terminologia do tempo pós-revolução estamos claramente perante um processo de transição em curso....