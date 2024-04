Santa paciência!

O vereador da Câmara de Abrantes Vítor Moura (PSD) queixou-se, na última reunião do executivo, de que o presidente do município, o socialista Manuel Valamatos, tratou melhor o seu camarada Diogo Valentim (que substituiu Vítor Moura na reunião de 15 de Março) do que costuma tratá-lo a si. “O senhor presidente tratou Diogo Valentim de forma cordial, num ameno diálogo e até lhe disse, com serenidade, por três vezes, que ele tinha esgotado o seu tempo de intervenção. Uma situação que nunca aconteceu comigo, com o presidente a ter sempre pouca paciência para as minhas intervenções”, observou. O Cavaleiro Andante questiona-se se Vítor Moura (na foto) não estará com ciúmes do seu companheiro de partido ou se só estaria a pedir um pouquinho mais de paciência a Manuel Valamatos para aturar as suas lamúrias....