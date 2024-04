Uma igreja em forma de queijo limiano

Há vários anos que o presidente da Câmara do Sardoal alerta para a necessidade de se realizarem obras de reabilitação na igreja matriz da vila. Miguel Borges voltou a falar no assunto durante a tradicional visita às capelas e igrejas ornamentadas com tapetes floridos e avisou que se nada for feito há o risco de a igreja fechar portas. O autarca referiu ainda que o município tem disponível meio milhão de euros para comparticipar a obra no templo, que é propriedade da Igreja. Já são muitos anos que Miguel Borges luta pelas obras de uma igreja. “A necessidade de fazer obras na igreja vai ser o meu queijo limiano”, confidenciou em conversa com o Cavaleiro Andante, recordando o deputado do CDS Daniel Campelo que, em 2000, promoveu uma greve de fome em defesa da manutenção da fábrica de queijo Limiano em Ponte de Lima. Vamos ver até onde Miguel Borges está disposto a ir pela igreja da sua terra. Será que temos uma greve de fome no horizonte?.