Diamantino à Benfica

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, é conhecido por acumular vários cargos, entre eles os de presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Santarém e da concelhia do Partido Socialista de Santarém. Na imagem registada no último torneio de futebol juvenil Santarém Cup, organizado pela Académica de Santarém, o autarca surge equipado com um casaco do SL Benfica, mas o Cavaleiro Andante esclarece desde já que Diamantino Duarte não assumiu mais um cargo, neste caso na estrutura do clube da águia. Pelo menos para já, é apenas a farda para dias invernosos de um adepto ferrenho do Glorioso.