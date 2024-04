Olha que dois

Durante a apresentação do programa “Descentralidades” no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, o Cavaleiro Andante encontrou dois rostos conhecidos da cidade.

Durante a apresentação do programa “Descentralidades” no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, o Cavaleiro Andante encontrou dois rostos conhecidos da cidade à conversa num dos corredores. De um lado Carlos Gonçalves, da CDU, que tirou o poder a Afonso Costa; do outro, Cláudio Lotra, que depois tirou o poder a Carlos Gonçalves. Um verdadeiro momento daqueles digno de BBC Vida Selvagem, evocando a velha máxima do ciclo da vida....