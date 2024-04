Saber esperar é uma virtude

A legalização do Teatro Estúdio Ildefonso Valério em Alverca continua em banho-maria e a precisar de ver a sua situação resolvida.

A legalização do Teatro Estúdio Ildefonso Valério em Alverca continua em banho-maria e a precisar de ver a sua situação resolvida. Enquanto os políticos dizem estar a tentar resolver o problema - muuuuito devagarinho - o espaço lá vai recebendo actividades muito graças à dinâmica e espírito resiliente do grupo. O Cavaleiro Andante compreende que o executivo de Fernando Paulo Ferreira, que ainda só tem três anos de serviço, ainda não tenha conseguido desatar este nó. Afinal de contas, o imbróglio já dura há 50 anos. O que vai valendo é os dirigentes do Cegada terem a virtude de saber esperar....