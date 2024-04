Viva a modernização

Vai-se ao site da Junta de Freguesia de São João Baptista, no Entroncamento e fica-se espantado com a qualidade gráfica daquilo e com a modernidade.

Vai-se ao site da Junta de Freguesia de São João Baptista, no Entroncamento e fica-se espantado com a qualidade gráfica daquilo e com a modernidade, que até permite fazer requerimentos online. Só não se encontra o horário de funcionamento. Mete-se os pés ao caminho, chega-se às 16h05 e bate-se com o nariz na porta e os olhos num aviso colado ao vidro a dizer que fecha às 16h00. O que vale, para não desanimar, é uma placa a indicar a existência, no mesmo local, de um espaço do cidadão, também já encerrado, claro, e sem informação de horário na internet. E há uma placa branquinha com o nome AMA - Agência para a Modernização Administrativa. E quem é que não AMA tais...modernices???!!.