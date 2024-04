Foi a dar tudo!

A segunda edição do desfile de fanfarras organizado pelos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo foi uma oportunidade para nove fanfarras.

A segunda edição do desfile de fanfarras organizado pelos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo foi uma oportunidade para nove fanfarras de todo o país mostrarem aos moradores da vila do concelho de Vila Franca de Xira a sua fibra e as suas competências musicais. Apesar de não haver prémios para primeiros ou segundos classificados ninguém quis estar ali a fazer turismo e toda a gente actuou ao melhor nível. O empenho na performance foi tal que Natalina Alves, dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, até ficou sem um dos pratos mesmo em frente ao palanque dos convidados. Deixe lá, Natalina, quando o empenho em dar o máximo tem esta força nem os pratos aguentam!.