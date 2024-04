Até arrepia!

Pelo menos já por duas vezes que o bloco de partos do Hospital de Vila Franca de Xira ficou sem água quente, situação que obrigou as grávidas a tomarem banho e a lavarem-se com água fria. Uma situação que, no Inverno, é mesmo de arrepiar, para mais numa unidade de saúde com administradores bem pagos e sustentada com o dinheiro dos contribuintes....