Venham mais destas!

O município de Vila Franca de Xira apresentou na última semana a segunda edição do Xira Sound Fest no auditório da Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, e o espaço encheu para conhecer os artistas que vão actuar. Um momento sempre dinâmico onde todos saíram a ganhar: os autarcas, pela visibilidade que têm; os músicos, pelo momento de poderem interagir com o seu público; e, sobretudo, os jovens estudantes, que ao menos assim sempre se escaparam a algumas aulas....