A paz dos cemitérios

No concelho de Vila Franca de Xira as últimas autárquicas ditaram que todas as juntas de freguesia passassem para as mãos do PS, o mesmo partido que gere o município.

No concelho de Vila Franca de Xira as últimas autárquicas ditaram que todas as juntas de freguesia passassem para as mãos do PS, o mesmo partido que gere o município. Perdeu-se, assim, o outrora sempre interessante momento de contestação aqui e ali que sempre animava a discussão política no concelho, numa saudável rivalidade CDU/PS. Um exemplo disso é o das verbas transferidas para as juntas de freguesia. Antigamente ia-se ouvindo queixas de o dinheiro ser escasso para as necessidades; agora não há uma única palavra contestatária entre os autarcas. Parece a paz que reina nos cemitérios. Será por isso que há tão poucos sorrisos nesta foto que assinalou o momento?.