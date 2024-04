A sorte grande e a terminação

O líder distrital do PSD e deputado João Moura ganhou a lotaria ao ser nomeado secretário de Estado da Agricultura do novo Governo, liderado por Luís Montenegro.

O líder distrital do PSD e deputado João Moura ganhou a lotaria ao ser nomeado secretário de Estado da Agricultura do novo Governo, liderado por Luís Montenegro. Mas o político de Ourém não foi o único contemplado: Ricardo Oliveira, vendedor de automóveis e eleito do PSD na Assembleia Municipal de Benavente, foi poucos dias depois nomeado adjunto do novo secretário de Estado. Caso para dizer que, se a um saiu a sorte grande, ao outro saiu, pelo menos, a terminação....