Marselfie continua em altas

À chegada à Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, onde deu uma aula sobre o 25 de Abril, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve que fazer algumas paragens durante o percurso até ao pavilhão desportivo onde teve lugar a sessão. Tudo porque as funcionárias do estabelecimento fizeram questão de tirar as famosas selfies com o Presidente e este não se recusou. Está visto que, mesmo que algumas notícias não tenham sido muito favoráveis a Marcelo nos últimos tempos, a popularidade do Chefe de Estado permanece intacta. O professor Marselfie, como alguns o baptizaram, apesar de algumas trapalhadas....