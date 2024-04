O regresso dos Homens da Luta

O vereador do PS na Câmara de Benavente e a presidente da Junta de Freguesia de Benavente já deram o mote para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

O vereador do PS na Câmara de Benavente e a presidente da Junta de Freguesia de Benavente já deram o mote para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Joseph Azevedo e Inês Correia pareciam os Homens da Luta na inauguração do mural na Escola Duarte Lopes. Vamos ver se o espírito continua após o mês de Abril ou se foi só fogo de vista… .