A falar (quase) sozinho

O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante (PS), foi o orador da conferência “O 25 de Abril e o Poder Autárquico”, que decorreu na tarde de 19 de Abril no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém, organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. O tema não podia estar mais bem entregue, já que o experiente autarca fez parte da primeira comissão administrativa que geriu o município escalabitano no pós-revolução e foi posteriormente vereador na mesma câmara, na década de 90. É muito saber acumulado de experiência feito que talvez merecesse mais adesão do público, desde logo dos próprios companheiros autarcas, já que na plateia se encontrava apenas o presidente da Junta de Arneiro das Milhariças, Paulo Guedes, e na mesa, como anfitrião, o vereador Nuno Domingos. E, para mais, nesse dia não havia bola....