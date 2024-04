Mais vale tarde do que nunca...

O ex-deputado do PSD, Vasco Cunha, é um espírito crítico, mesmo quando se trata de zurzir nos seus. Recentemente, publicou na sua página no Facebook imagens de uma carta a si dirigida pelos eurodeputados do PSD no Parlamento Europeu, com o boletim informativo mensal relativo a Janeiro. “A comunicação dos nossos representantes no Parlamento Europeu continua igual ao que faziam há 20 anos, como se a era digital ainda não tivesse chegado! Por isso, não admira que - com correio de Abril - até recebemos notícias de Janeiro…”, atirou na ‘mouche’ o ex-vereador da Câmara do Cartaxo.