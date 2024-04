Pedroso Leal herdou Nersant de Domingos Chambel e mantém fasquia alta

partilhe no Facebook

António Pedroso Leal herdou a Nersant de Domingos Chambel sem tesouraria e a viver uma crise que se julgava impensável numa associação com um património que o actual presidente já reconheceu que ainda não conhece muito bem, mesmo depois de mais de seis meses de mandato. A atrapalhação financeira é tanta que Pedroso Leal anda a ameaçar pequenos devedores com processos em tribunal. O estado caótico em que Domingos Chambel deixou a Nersant é tão grande que o actual presidente, numa tentativa de actualizar os valores de quotização de alguns associados, está a fazer descontos a quem ameaça pedir a demissão por achar que a quota está a passar para valores considerados exorbitantes para aquilo que a Nersant representa nos dias de hoje no associativismo empresarial da região.